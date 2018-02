Stadtmitarbeiter beim Rosenmontagszug in Hamm verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Am Rande des Rosenmontagszugs in Hamm ist ein Mitarbeiter der Stadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte nach Polizeiangaben zunächst in einem Müllwagen gesessen, der als Straßensperre für den Umzug eingesetzt worden war. Ein 58 Jahre alter Autofahrer schob verbotenerweise eine Absperrung neben dem Müllwagen weg und fuhr laut Polizei mit seinem Wagen durch die Lücke. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte in der Zwischenzeit den Müllwagen verlassen und wurde auf der Straße von dem abbiegenden Auto erfasst. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher. Der Schwerverletze kam in ein Krankenhaus.