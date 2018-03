Tanzen für den Karneval: Deutsche Meisterschaften gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Karneval ist vorbei - doch für einige Tanzmariechen und Tanzgarden geht der Spaß nun weiter: In Halle haben am Samstag die 47. Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport begonnen. Rund 2000 Teilnehmer haben sich angemeldet, darunter viele junge Talente, wie die Organisatoren mitteilten. An zwei Tagen tanzen sie in der Halle-Messe um Pokale. Sie wetteifern im Alter ab 6 Jahren in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen um den Meistertitel etwa als bestes Tanzmariechen, Tanzpaar und beste Tanzgarde Deutschlands.

Der karnevalistische Tanzsport geht auf den Revuetanz zurück. Die Teilnehmer treten in Kostümen und nach strengen Wettkampfregeln auf. Die Darbietungen sind eine Mischung aus Sport und Choreographie. Nach Angaben des Bundes Deutscher Karneval sind in Deutschland rund als 2,6 Millionen Menschen in rund 5300 Mitgliedsvereinen organisiert, darunter auch Tänzer und Gruppen.