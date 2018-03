Osterpostamt beantwortet Post an den Osterhasen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - An Ostern haben die Briefträger in Osterhausen alle Hände voll zu tun. In dem Ortsteil von Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz werden seit vier Jahren Briefe beantwortet, die Kinder aus aller Welt an den Osterhasen schreiben. "Im Vorjahr haben wir über 2000 Briefe beantwortet", sagte die Leiterin der Kindertagesstätte "Gänseblümchen", Christa Linz. Gemeinsam mit 25 Helfern bewältigt sie den Berg an Post. Die Briefe kommen aus Deutschland, aber auch aus England, Dänemark und sogar Sri Lanka. "Den Kindern schicken wir einen Brief, dessen Text jedes Jahr wechselt. Dazu gibt es eine kleine Ostergeschichte und Ausmalblätter", erklärte Linz.