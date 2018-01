Narren erobern Ulm und Gengenbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulm/Gengenbach (dpa/lsw) - Närrische Großereignisse stehen heute im schwäbischen Ulm und im badischen Gegenbach an: In beiden Städten werden jeweils mehr als 5000 Hästräger sowie Musiker und Tausende von Zuschauern zu Umzügen erwartet. Ulm feiert - wie stets drei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht - seinen traditionellen Narrensprung mit rund 100 Gruppen aus dem Schwarzwald, dem Bodenseegebiet, dem Allgäu und aus Oberschwaben. Hexen und Höllenteufel, Donauwölfe und Schilfgeister ziehen vom Ulmer Münster aus durch die Straßen der alten Donaustadt.

In Gegenbach kommt die Vereinigung Schwäbisch-Allemannischer Narrenzünfte (VSAN) zusammen. Höhepunkt ist am Sonntag ein gemeinsamer Narrenumzug. In Gegenbach freuen sich Fastnachtsfreunde auf eine Besonderheit: Dank des Landschaftstreffens der Narrenzünfte sind auch auswärtige Zünfte zu sehen, die man dort sonst nur aus dem Fernsehen oder von Bildern her kennt - Narren von Radolfzell bis Furtwangen und von Endingen bis Offenburg werden durch die Straßen Gengenbachs ziehen.