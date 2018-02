Fastnachtsvereine mahnen: Waffenattrappen zuhause lassen

09. Februar 2018 05:39 Brauchtum - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Frankfurter Fastnachtsumzug sind inzwischen nur noch unbewaffnete Räuber und Cowboys erwünscht. Damit reagieren die Organisatoren auch auf die gestiegene Terrorangst. Auch in die Kanonen kommt deutlich weniger Schwarzpulver, Gardisten haben eine Blume im Gewehrlauf und Besucher wie Teilnehmer sollen keine Waffenattrappen tragen. "Es ist eine Gratwanderung - die Leute sind mittlerweile sensibilisiert", sagte der Sprecher des Großen Rates der Karnevalsvereine in Frankfurt, Uwe Forstmann, der Deutschen Presse-Agentur.

In diesem Jahr fordert der Rat in einer geänderten Zugordnung Teilnehmer wie Besucher auf, beim Umzug an diesem Sonntag (11.2./12.11. Uhr) auf militärische Kleidung und Waffenattrappen zu verzichten. Auch die Polizei appellierte, echt wirkende Waffenimitate zuhause zu lassen.