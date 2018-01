Ministerpräsidentin Dreyer erhält Saumagen-Orden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schifferstadt (dpa/lrs) - Nach dem SPD-Parteitag zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU steht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute etwas Abwechslung bevor: Von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft "Schlotte" erhält sie in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) den Saumagen-Orden. Die "Schlotte" begründet die Ehrung damit, dass Dreyer die amtierende rheinland-pfälzische Landes-Chefin ist, noch dazu "die erste Frau in diesem Amt". Sie sei zudem ein echtes "Pfälzer Mädel", dem Themen wie soziale Gerechtigkeit und Bildung wichtig seien. Und sie habe es geschafft, sich in einer von Männern geprägten Welt durchzusetzen, aber "den weiblichen Charme nie verloren".

Die "Schlotte" ehrt mit dem rund 740 Gramm schweren Orden aus Rosenquarz jedes Jahr eine Persönlichkeit, die aus ihrer Sicht Besonderes geleistet hat. Zu den Preisträgern gehören auch der im vergangenen Jahr gestorbene Altkanzler Helmut Kohl (CDU), Moderator Frank Elstner und Fernsehkoch Horst Lichter. Es ist nicht die erste Narren-Ehrung für Dreyer in diesem Jahr: Am 13. Januar hatte der Frankenthaler Carneval Verein (FCV) von 1820 sie in den Stand der "Ritterin von der Hobelbank" erhoben - wegen der politischen Verhandlungen allerdings in Abwesenheit.