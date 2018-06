Emder Matjestage erinnern an frühere Heringsfischerei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa) - Mit einem ersten Besucheransturm und einem lautstarken Konzert aus Schiffssirenen haben am Freitag die Emder Matjestage begonnen. Zum 29. Mal erinnert die Seehafenstadt bis Sonntag an die lange Tradition der ostfriesischen Heringsfischerei. Sie wurde 1969 nach Bremerhaven verlagert und hatte zuvor mehr als 450 Jahre große wirtschaftliche Bedeutung für die Einwohner. Zum Festprogramm zählen Besuche auf Traditionsschiffen aus dem In- und Ausland, die im Binnenhafen und am Ratsdelft angelegt haben. Für maritime Atmosphäre sollen zudem auf mehreren Bühnen zahlreiche Shanty-Chöre sorgen, die an den drei Tagen auftreten.