Sternsinger bei NRW-Ministerpräsident Laschet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sternsinger zu Gast bei Ministerpräsident Armin Laschet: Rund 60 Kinder und Jugendliche aus den Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn kamen am Donnerstag zum traditionellen Dreikönigssingen in die NRW-Staatskanzlei. Der Regierungschef lobte die engagierten jungen Leute: "Mit ihrer Aktion machen die Sternsinger auf die Nöte anderer Menschen aufmerksam und sammeln Spenden für Kinder und Jugendliche in den armen Ländern dieser Erde. Das ist gelebte christliche Nächstenliebe."

In diesem Jahr werden die Spenden hauptsächlich gegen Kinderarbeit in Indien eingesetzt. "Es gibt kaum etwas Schlimmeres als Kinder, die nicht Kinder sein dürfen, sondern hart arbeiten müssen. Die kaum oder gar keine Gelegenheit haben, zur Schule zu gehen oder einfach nur zu spielen", betonte der CDU-Politiker in Düsseldorf. "Mit ihrer Aktion helfen die Sternsinger diesen Kindern, ein hoffentlich auch etwas behütetes Leben zu führen."

Träger der Sternsinger-Spendenaktion sind das Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 wurden mehr als eine Milliarde Euro gesammelt und gut 71 700 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.