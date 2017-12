Minister mahnt zu vorsichtigem Umgang mit Böllern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat einen vorsichtigen Umgang mit Raketen und Böllern an Silvester angemahnt. Vor allem Eltern sollten an ihre Verantwortung für die Sicherheit ihrer Kinder denken, teilte er am Dienstag in Dresden mit. Beim Kauf von Feuerwerkskörpern müsse auf das "CE"-Kennzeichen geachtet werden. Es bedeute, dass sie bei sachgerechter Verwendung sicher sind und keine schädlichen Bestandteile enthalten oder gefährliche Splitter bilden können. Wer nicht geprüfte Feuerwerkskörper verwende, gefährde nicht nur die Gesundheit und das Leben anderer, sondern vor allem sich selbst, so Dulig.

Der Verkauf der Böller beginnt am 28. Dezember. Laut Gesetz dürfen sie nur am 31. Dezember und 1. Januar abgefeuert werden. In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen sowie Reet- oder Fachwerkhäusern ist das Zünden von Feuerwerk generell verboten.