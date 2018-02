Cottbus rüstet sich mit Absperrungen für Karnevalsumzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Die Stadt Cottbus rüstet sich für den bevorstehenden Karnevalsumzug an diesem Sonntag. "Wir werden Absperrungen einrichten, um eine unberechtigte Einfahrt in den Zug zu verhindern", sagte Sicherheitsdezernent Thomas Bergner am Dienstag. Eine besondere Gefahrenlage sei aber nicht erkennbar.

Der "Zug der fröhlichen Leute" soll am Sonntag durch die Cottbuser Innenstadt führen. "Es werden mehr als 3500 Beteiligte in mehr als 200 Gruppen dabei sein", sagte der Präsident des Vereins Karneval Verband Lausitz 1990, Matthias Schulze. Es werden Tausende Zuschauer erwartet.

Polizei, Ordnungsamt, Sicherheitsdienst sowie Rettungskräfte werden im Einsatz sein. Große Taschen und Rucksäcke sowie Flaschen sind verboten. Am Partyzelt auf dem Viehmarkt wird es eine besondere Einlasskontrolle geben. Bereits im Vorjahr waren die Sicherheitsvorkehrungen unter dem Eindruck des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt verstärkt worden.

In den vergangenen Wochen hatten zudem Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Geflüchteten in Cottbus für Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Wochenende hatten Menschen in der Stadt für und gegen Zuwanderung demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.