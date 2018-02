Samba-Tänzerinnen und Stelzenläufer ziehen durch Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Farbenfroh verkleidet wollen heute mehr als 100 Samba- und Masken-Gruppen durch die Bremer Innenstadt ziehen. Neben deutschen Tänzerinnen und Stelzenläufern sind auch Künstler aus Holland, England, Dänemark und der Schweiz beim Samba-Karnevalsumzug dabei, wie die Veranstalter, die Initiative Bremer Karneval, mitteilte. Das Spektakel wird seit 1986 in der Hansestadt organisiert und und zieht jährlich Tausende Zuschauer an. Den Veranstaltern zufolge ist es einer der größten Samba-Karnevale Europas. In diesem Jahr heißt das Motto "Verschollen im Weltraum".