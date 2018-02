Braunschweiger Jecken feiern den Schoduvel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Unter dem Motto "gleich und fröhlich, mit viel Jubel" wollen am Sonntag rund 5000 Karnevalisten in Braunschweig ihren 40. Karnevalsumzug feiern. Bei dem Schoduvel quer durch die Innenstadt werden nach Angaben der Veranstalter etwa 140 Motivwagen zu sehen sein. Vier Stunden ziehen die Wagen vom Mittag an durch die Stadt. Die Veranstalter erwarten mehr als 200 000 Zuschauer. Der Schoduvel ist der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands. Der Brauch lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Aber erst seit 1979 gibt es jährlich einen Karnevalsumzug in Braunschweig. Nur 2015 fiel er wegen einer Terrorwarnung aus.