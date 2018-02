Mehr Ausleihen in Leipziger und Zwickauer Bibliotheken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Leseratten gehen nach wie vor gerne in Bibliotheken. Aber die Ausleihzahlen sind durchaus unterschiedlich. Während im vergangenen Jahr in Leipzig mehr ausgeliehen wurde, hatten die städtischen Büchereien in Dresden und Chemnitz einen Rückgang zu verzeichnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den städtischen Bibliotheken im Freistaat. Bei den Leipziger Bibliotheken wurden 2017 knapp 4,9 Millionen Bücher, Hörbücher und Spiele entliehen, in Dresden waren es 5,3 Millionen Ausleihen. Mit deutlichem Abstand folgen Chemnitz und Zwickau. Während in Chemnitz 1,7 Millionen Ausleihen zu Buche standen, wurden die Angebote der Stadtbibliothek Zwickau knapp 480 000 Mal genutzt.