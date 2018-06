Bill Cunningham zwei Jahre nach Tod mit Schau geehrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Zwei Jahre nach dem Tod von Bill Cunningham ehrt die New Yorker Historical Society den legendären US-Modefotografen mit einer Ausstellung. Unter anderem ist seine tägliche Ausstattung - Fahrrad, blaue Jacke, Kamera - in dem Museum am Central Park zu sehen.

Hinzu kommen Cunninghams Notizbücher, zahlreiche Fotos und Videos und mehrere Hüte, die der zunächst als Hut-Designer arbeitende Künstler entworfen hatte. Der Fotograf war im Juni 2016 im Alter von 87 Jahren gestorben. Jahrzehntelang hatte er hauptsächlich für die "New York Times" den sich wandelnden Stil in der Millionenmetropole fotografiert - und wurde darüber selbst zu einer Berühmtheit. Die Ausstellung "Celebrating Bill Cunningham" ist noch bis zum 9. September zu sehen.