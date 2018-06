Gartenreich richtet Augenmerk auf Orangerien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Der Orangen-Kultur im Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist eine neue Ausstellung gewidmet. Ihr Mittelpunkt ist die Orangerie im Schlosspark Oranienbaum, wie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz mitteilte. Aber auch an anderen Orangerie-Standorten am Palmenhaus Wörlitz, im Luisium, im Schlosspark Mosigkau und am Georgium informierten Tafeln über die Geschichte der jeweiligen Häuser. Sie alle sind unterschiedlich gestaltet.

Die speziell konstruierten Überwinterungshäuser waren für die Kultivierung der Zitrusgewächse mit ihren duftenden Blüten und aromatischen Früchten entwickelt worden. Der Überlieferung nach hat sich schon Fürst Joachim Ernst von Anhalt (1536-1586) der Orangenzucht gewidmet.

Die Ausstellung "Orangerien - Häuser für Pflanzenschätze im Gartenreich Dessau-Wörlitz" wird an diesem Sonntag eröffnet und ist von Dienstag (19. Juni) an für die Öffentlichkeit zu sehen. Sie bleibt bis zum 30. September geöffnet.