Oldenburg (dpa/lni) - Blank geputzte Maschinen und die neueste Mode: Hunderte Motorradfans haben am Samstag in Oldenburg die Motorrad Show 2018 besucht. Auf der Messe präsentierten internationale Hersteller die Neuheiten für Biker. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 50 Aussteller in die Weser-Ems-Hallen.