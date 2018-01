LWL präsentiert neues Konzept für Preußenmuseum Minden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Minden (dpa) - Mit einer veränderten Ausrichtung will der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das Preußenmuseum in Minden in die Zukunft führen. Dazu präsentiert der LWL heute ein mit der Technischen Uni Berlin erarbeitetes Konzept. Ziel ist es, ein differenziertes Preußenbild zu vermitteln und überraschende Bezüge zur Gegenwart sichtbar zu machen.

Der LWL hatte den Standort Minden des Preußenmuseums 2016 nach einer finanziellen Schieflage übernommen. Standort ist die 1829 gebaute Defensions-Kaserne am südlichen Rand der Innenstadt. Bereits 2015 war der Landschaftsverband Rheinland beim zweiten Standort in Wesel aus dem gleichen Grund eingestiegen. Ursprünglich hatte das Land vor über 25 Jahren zwei stiftungsfinanzierte Museumsstandorte ins Leben gerufen.