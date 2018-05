Ausstellungen - Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Trump aus einem Elefanten-Hintern gequetscht, Merkel im Schatten eines Nazi-Zombies, Prinz Harry und Meghan frisch vermählt: Großformatige Karikaturen des britischen Zeichners Gerald Scarfe sind von Samstag an im Museum Wilhelm Busch in Hannover zu sehen. "Die Grenze ist für mich das, was ich immer weiterschiebe", sagte der Künstler, der am 1. Juni seinen 82. Geburtstag feiert, am Freitag in Hannover. Scarfe will arrogante Politiker in Frage stellen: "Trump ist meine Muse, der furchtbarste Mann", meinte der in London geborene Künstler. Jeden Tag mache der US-Präsident etwas Dummes, er könne kaum mithalten beim Zeichnen.

Die Schau "Gerald Scarfe: Porträts & Karikaturen. Big Heads - von Richard Nixon bis Donald Trump" umfasst 106 Zeichnungen aus fünf Jahrzehnten. Sie ist bis zum 12. August in Hannover zu sehen. Parallel werden unter dem Titel "Große Nase, dicker Bauch" Porträtkarikaturen von 1700 bis heute aus der Sammlung des Museums gezeigt.