Playmobil und Herrenhausen im Historischen Museum Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Historischen Museum Hannover wird im Sommer eine Spielfläche nicht nur für Kinder aufgebaut: Für die Ausstellung "Geschichte spielen" entstehen Playmobil-Welten, die in einen Dialog mit Sammlungsobjekten treten sollen, wie das Museum am Montag bei der Vorstellung des Jahresprogramms mitteilte. Ende Oktober eröffnet dann die Schau "Herrenhausen und Europa". Sie setzt sich mit der Entstehung des berühmten Barockgartens vor mehr als 350 Jahren auseinander und stellt Bezüge zu anderen europäischen Anlagen her. Die Dauerausstellung des Historischen Museums der Landeshauptstadt wird derzeit aufwendig umgestaltet. Noch bis zum 8. April sind aber die Sonderausstellungen "Wege zum Smartphone" im Historisches Museum und "Geheimnis" im Schloss Herrenhausen zu sehen.