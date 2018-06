Besucherandrang zum Auftakt der Karikaturen-Triennale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Die 9. Triennale der Karikatur mit dem Motto "Lauter lupenreine Demokraten" hat bereits zur Eröffnung mehr als 300 Gäste angezogen. Im Sommerpalais im ostthüringischen Greiz stellen seit Samstag knapp 80 Künstler fast 250 Arbeiten zu dem politisch hochaktuellen Thema aus. Ihre Arbeiten sind bis zum 7. Oktober zu sehen.

"Das Stichwort "Trump" war alles, was wir den Künstlern mit auf den Weg gegeben haben", sagte Eva-Maria von Máriássy, Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung. "Karikatur verändert sicher nicht die Welt, kann den Betrachter aber zum Nachdenken anregen."

In der Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz wurde 1975 das Satiricum als nationale Karikaturen-Sammlung der DDR gegründet. Es gilt heute als eine der wichtigsten derartigen Sammlungen im deutschsprachigen Raum. Gesammelt werden Karikaturen vom 17. Jahrhundert an. Höhepunkt waren in der DDR die Biennalen, die nach 1990 in eine deutsche Triennale der Karikatur umgewandelt wurden.