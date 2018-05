Ausstellung zeigt Modelle der Aufklärung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Wie sahen antike Tempel aus? Wie funktioniert Elektrizität? Speziell entwickelte Modelle und Gegenstände beantworteten solche Fragen neugieriger Adliger und Bürger zur Zeit der Aufklärung: Diesen widmet die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha nun ihre Jahresausstellung.

Zu den Modellen gehören etwa Tempel-Korkminiaturen, in Tabakdosen eingefasste Gesteinsarten oder illustrierte Reiseführer und Lexika. Aber auch Gegenstände zur Wissensvermittlung seit dem Altertum bis hin zu aktuellen 3D-Computermodellen sind zu sehen, so dass ein Bild davon entsteht, was zu welcher Zeit zum Bildungskanon gehörte.

An einigen Stationen können Besucher bei den Objekten selbst zugreifen, etwa bei Holzproben, einem Dino-Zahnabguss und einem Nachbau einer frühen Fotokamera-Varianten. Eröffnet wird die Schau ""Gotha vorbildlich!" - Modellsammlungen um 1800" am Samstag.