Ausstellung im Emsland stellt Wolf in den Mittelpunkt

Geeste (dpa/lni) - Im Moormuseum in Geeste im Emsland steht der in Niedersachsen wieder heimisch gewordenen Wolf seit Sonntag im Mittelpunkt einer Sonderausstellung. Anhand von Gemälden, Grafiken, Karikaturen und Jagdobjekten wird ein historischer Rückblick in die Zeit der Wolfsjagden gegeben, sagte Museumsdirektor Michael Haverkamp. Daneben sind Aufnahmen des preisgekrönten Naturfotografen Jürgen Borris zu sehen, der die freilebenden Tiere immer wieder ablichtete. Informationen über die Rückkehr der Wölfe gibt zusätzlich eine vom Landesmuseum in Hannover übernommene Ausstellung.