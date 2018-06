Bernhard-von-Lindenau-Stipendiat stellt in Altenburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa) - Arbeiten des Bernhard-von-Lindenau-Stipendiaten Karl-Heinz Bernhardt sind von Mittwoch an im Lindenau-Museum in Altenburg zu sehen. Bis zum 26. August werden zehn Skulpturen des Künstlers gezeigt, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Fünf der Werke - die sogenannte "Serie A" - waren Diplomarbeiten Bernhardts. Sein Diplom erwarb er 2016 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Im Rahmen des Bernhard-von-Lindenau-Stipendiums entstanden dann weitere fünf Skulpturen, die der 1980 in Dresden geborene Künstler als "Serie B" bezeichnete.

Das Museum vergibt seit 2006 das nach seinem Gründer benannte Bernhard-von-Lindenau-Stipendium. Junge Absolventen von Hochschulen östlicher Bundesländer sollen mit der Unterstützung von 10 000 Euro die Möglichkeit haben, unabhängig und experimentell zu arbeiten. Die jeweiligen Ergebnisse werden im Rahmen einer Sonderausstellung im Lindenau-Museum Altenburg gezeigt.

"Die kompakten Skulpturen Karl-Heinz Bernhardts vereinen in sich Gestaltungselemente von Objektkunst, Architektur und Kunsthandwerk", beschrieb das Museum die Arbeiten des Künstlers. Zu den verwendeten Materialien zählen dabei vor allem Holz, Beton, Metall sowie verschiedene Alltagsgegenstände.