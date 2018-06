Maroder Pegelturm an Landungsbrücken: Steinschlagschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Pegelturm an den Hamburger Landungsbrücken ist seit Wochen unter einem grünen Netz verborgen - weil sich Brocken aus der maroden Sandsteinfassade gelöst haben. Bereits Ende April bröckelte es an der Fassade des mehr als 100 Jahre alten Hafen-Wahrzeichens, sagte eine Sprecherin der Hafenbehörde am Dienstag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Der Bereich sei zunächst mit Flatterband und Absperrgittern gesperrt worden, aufgrund des Hafengeburtstages habe man den denkmalgeschützten Turm zum Schutz von Passanten dann aber ab dem 4. Mai komplett mit Fallnetzen gesichert, so die Sprecherin. Wie kaputt die Fassade tatsächlich ist, müsse nun geprüft werden, die geplante Sanierung erfolge in Absprache mit dem Denkmalschutzamt. Wann das Netz entfernt werden kann, konnte die Sprecherin nicht sagen.