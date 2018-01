Bayerische Metall-Arbeitgeber werden wahrscheinlich klagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie wird auch in Bayern voraussichtlich vor Gericht fortgesetzt. Der bayerische Metall-Arbeitgeberverband vbm kündigte am Samstag rechtliche Schritte gegen die Gewerkschaft IG Metall an. "Welche das sein werden, werden wir am Montag entscheiden", sagte vbm-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Samstag.

Die von der Gewerkschaft angekündigten 24-Stunden-Streiks nannte Brossardt eine völlig unnötige Eskalation. "Das ist ein Tabubruch, gegen den wir wegen der rechtswidrigen und diskriminierenden Forderung nach einem Teillohnausgleich rechtlich vorgehen", betonte er. Erhalte die IG Metall diese Forderung aufrecht, "bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu klagen".

Brossardt forderte die Gewerkschaft auf, neue Gespräche mit den Arbeitgebern zu führen. "Die Lösung muss am Verhandlungstisch gefunden werden." Zuvor waren die Tarifverhandlungen für den Südwesten in Stuttgart abgebrochen worden, wo Arbeitgeber und Gewerkschaft über einen möglichen Pilotabschluss verhandelt hatten. Brossardt betonte, in Baden-Württemberg hätten sich die Arbeitgeber weit auf die Gewerkschaft zubewegt.