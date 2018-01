Warnstreik bei Busfahrern: Behinderungen möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - In der Region Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte müssen Bus-Fahrgäste heute mit Behinderungen rechnen. Rund 180 Busfahrer der kreiseigenen Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) sind zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie sollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ab Betriebsbeginn am frühen Morgen ihre Arbeit an mehreren Standorten zwischen Demmin, Neustrelitz und Waren zeitweise niederlegen.

Verdi fordert für die rund 1600 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe im Land ein Gehaltsplus von 180 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Die Arbeitgeber haben laut Gewerkschaft Lohnsteigerungen von 2,2 Prozent zum 1. Januar 2018 angeboten, mindestens jedoch 75 Euro, sowie noch einmal 2,5 Prozent mehr ab dem 1. Januar 2019. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Mittwoch in Rostock.