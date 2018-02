Metall-Tarifparteien verhandeln über Abschlussübernahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radebeul(dpa/sn) - Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln heute in Radebeul bei Dresden über die Übernahme des im Südwesten erzielten Pilotabschlusses für die sächsischen Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber haben bereits angekündigt, dass sie in vierter Runde nicht über die im Pilotabschluss enthaltenen Vereinbarungen hinausgehen wollen. Die IG Metall will die Unternehmen dagegen zu einer Angleichung der Arbeitsbedingungen im Osten verpflichten.

In Stuttgart war eine Einkommenserhöhung von 4,3 Prozent ab April 2018 bei 27 Monaten Laufzeit vereinbart worden. In einer zweiten Stufe gibt es von 2019 an in ähnlicher Höhe ein jährliches tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens und einen Festbetrag von 400 Euro. Außerdem wurde eine individuelle Möglichkeit zur Arbeitszeitverkürzung ab 2019 für bis zu zwei Jahre vereinbart. Im Gegenzug dürfen Unternehmen mehr Beschäftigte als bisher auch länger arbeiten lassen.