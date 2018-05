Warnstreik bei Automobilzulieferer Boryszew in Prenzlau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Prenzlau (dpa/bb) - Die IG-Metall hat die Beschäftigten des Boryszew-Werks in Prenzlau am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Ab 12.00 Uhr sollen sie die Arbeit ruhen lassen, teilte die Gewerkschaft mit. Es ist bereits der zweite Warnstreik. Die IG-Metall fordert Tarifverträge für die Prenzlauer Beschäftigten des polnischen Automobilzulieferers. Die Arbeitgeber sind laut Gewerkschaft aber bisher nicht zu Verhandlungen bereit. Die Firma beschäftigt 350 Menschen und stellt verchromte Einzelteile wie Türgriffe oder Zierleisten für die Autoindustrie her.