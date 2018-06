Warnstreiks im Nahverkehr von Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Pendler in Nürnberg müssen wegen eines Warnstreiks am Freitag mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. U-Bahnen, Trambahnen und Busse sollen von Betriebsbeginn an bis zum frühen Vormittag stillstehen, wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte. Die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG erklärten, dass es wegen der Arbeitsniederlegungen auch über den Vormittag hinaus zu Beeinträchtigungen kommen könne. In München hatten Warnstreiks am Donnerstag U-Bahnen, Trambahnen und Busse lahmgelegt.

Am Freitag ist in der fränkischen Metropole auch die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt geplant. Verdi verlangt für die rund 6300 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe in den Städten und Gemeinden im Freistaat sieben Prozent mehr Geld für zwölf Monate, mindestens aber 220 Euro mehr, sowie weitere Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern hatte im Mai erklärt, man sei für Verbesserungen offen, sehe die Grenze aber bei der im April in Potsdam erzielten Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst. Dort hatten die Tarifparteien Einkommenserhöhungen von insgesamt 7,5 Prozent in drei Schritten bei 30 Monaten Laufzeit für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen beschlossen.