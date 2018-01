Metaller-Tarifverhandlungen werden in Magdeburg fortgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg gehen die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie weiter. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte an, die Verhandlungen heute mit einer Kundgebung zu begleiten. Sie fordert für die rund 10 000 tarifgebundenen Beschäftigten im Land sechs Prozent mehr Geld. Außerdem will sie das Recht durchsetzen, die Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden zu reduzieren.

Die Arbeitgeber boten zuletzt ein Plus von zwei Prozent für ein Jahr und eine Einmalzahlung an. Daran knüpften sie die Bedingung, bei Bedarf die Arbeitszeiten flexibler verlängern zu können. Die Metall- und Elektroindustrie ist die wichtigste Schlüsselbranche mit rund 3,9 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Derzeit laufen bundesweit Tarifrunden mit ähnlichen Forderungen und Angeboten.