Zu Warnstreik in Kitas aufgerufen: Busverkehr betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst wollen in Rheinland-Pfalz mehrere Gewerkschaften am heutigen Donnerstag im Tarifstreit vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck erhöhen. Viele Kitas sollen geschlossen bleiben, Busse und Straßenbahnen in Mainz ausfallen, in der Landeshauptstadt auch die Müllabfuhr nicht kommen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte landesweit Erzieher und andere sozialpädagogische Fachkräfte kommunaler Einrichtungen zum ganztägigen Ausstand auf. Es müsse überall mit Einschränkungen bei Kitas oder Schließungen gerechnet werden.

Geschlossen sein könnten unter anderem alle Kitas in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) und im rheinhessischen Wörrstadt, in Wittlich gebe es Einschränkungen. In einigen Gemeinden würden Notgruppen in den Kitas angeboten. Die GEW erwartet zu einer zentrale Demonstration (11.15 Uhr) mit Kundgebung in Kirchheimbolanden Hunderte Streikende.

Für Donnerstag sind zudem von der Gewerkschaft Verdi Warnstreiks in Mainz angesetzt. "Busse werden nicht fahren", kündigte sie an. Außerdem bleiben laut Stadt 33 von 53 städtischen Kitas streikbedingt geschlossen, zwei weitere sind geplant zu. Neun Einrichtungen schränkten ihre Öffnungszeiten ein.

In Mainz sollen zudem die Stadtwerke, die Straßenreinigung, die Verwaltung und die Müllabfuhr bestreikt werden. Möglicherweise werde der Müll später als üblich abgeholt, erklärte die Stadt. In städtischen Ämtern müsse mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Für Freitag plant Verdi Warnstreiks in Idar-Oberstein und Mayen.