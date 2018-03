Warnstreiks: Nahverkehr lahmgelegt, Kitas geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstag in Mainz und in der Pfalz ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen sind vor allem Kitas und der Nahverkehr. Mit den punktuellen Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschaften im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck erhöhen. In Kirchheimbolanden und Mainz waren am Vormittag Kundgebungen geplant.

Der Nahverkehr in Mainz war wegen des Streiks am Morgen lahmgelegt. Nach Angaben eines Sprechers der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) fuhren ab Schichtbeginn nur Subunternehmer. Diese Fahrten machten knapp zehn Prozent der Verkehrsleistung aus. Mittlerweile seien ungefähr ein Drittel der Busse wieder unterwegs, die von Mitarbeitern, die nicht streikten, gefahren würden. "Allerdings nicht minutengenau nach Fahrplan. Wir haben aber versucht, alle Linien abzudecken", sagte der Sprecher. Die Straßenbahnen seien seit ungefähr 8 Uhr wieder unterwegs.

In der Landeshauptstadt dürften nach Gewerkschaftsangaben zudem nur 18 von 58 kommunalen Kitas öffnen. In Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) und im rheinhessischen Wörrstadt blieben überall die Türen für die Kinder dicht, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärte. In Wittlich komme es zu Einschränkungen. In einigen Gemeinden würden Notgruppen angeboten.