Landesweite Warnstreiks: Kitas und Nahverkehr betroffen

Mainz (dpa/lrs) - Zahlreiche städtische Kitas in ganz Rheinland-Pfalz sollen wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst heute geschlossen bleiben. In Mainz hat die Gewerkschaft Verdi zudem Bus- und Straßenbahnfahrer zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen - die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnet mit massiven Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

In der Landeshauptstadt dürften nach Gewerkschaftsangaben nur 18 von 58 kommunalen Kitas öffnen. In Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) und im rheinhessischen Wörrstadt blieben überall die Türen für die Kinder dicht, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärte. In Wittlich komme es zu Einschränkungen. In einigen Gemeinden würden Notgruppen angeboten. 700 Gewerkschaftler wollten sich in Kirchheimbolanden zu einer Kundgebung treffen.

Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschaften im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten von Bund und Kommunen den Druck erhöhen.