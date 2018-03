Hildesheimer VHS-Beschäftigte streiken ganztägig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Erstmals in Niedersachsen legen die Beschäftigten einer Volkshochschule im Streit um einen Haustarif ganztägig die Arbeit nieder. In Hildesheim sind die rund 70 Beschäftigten der Volkshochschule am Dienstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Etwa ein Drittel der Beschäftigten profitiere noch von den alten Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, die übrigen würden nach Haustarif bezahlt, erklärte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Ahrens in Braunschweig. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers soll die Bezahlung angeglichen werden - an den höher dotierten Tarif des öffentlichen Dienstes.

Das wolle das VHS-Team gemeinsam mit Verdi erreichen, laut Gewerkschaft droht allerdings nach monatelangen Gesprächen eine "Eskalation". Hintergrund der verschiedenen Tarife sei die Trägerstruktur der Volkshochschule, die mit der Landkreis Hildesheim Holding GmbH und dem eingetragenen Verein Hildesheimer Volkshochschule zwei Gesellschafter habe.

Die VHS ist ein Zusammenschluss der ehemaligen städtischen Volkshochschule und der früheren Kreisvolkshochschule - die ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Volkshochschule werden nach Haustarif bezahlt.