Weitere Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Frankfurt (dpa/lrs) - Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie erreichen am heutigen Dienstag Rheinland-Pfalz und das Saarland. Mit diversen Aktionen will die IG Metall vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Montag hatte es unter anderem bereits in Hessen Aktionen gegeben.

Die Gewerkschaft fordert neben sechs Prozent mehr Geld die Option, dass die Beschäftigten der Branche befristet ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden verkürzen dürfen. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und Mitarbeiter, die ihre Angehörigen pflegen, sollen dafür einen Lohnausgleich erhalten. Am 18. Januar sollen die Verhandlungen für die 400 000 Beschäftigten der Branche in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Saarbrücken in die dritte Runde gehen.