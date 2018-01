Keine Annäherung im Metall-Tarifkonflikt in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei den Tarifverhandlungen für die Thüringer Metall- und Elektroindustrie liegen die Positionen von Arbeitgebern und IG Metall noch weit auseinander. In der dritten Verhandlungsrunde am Freitag in Erfurt habe es keine Bewegung gegen, erklärten beide Tarifparteien. Begleitet wurden die Gespräche von Warnstreiks und einer Kundgebung. Die IG Metall sprach von etwa 800 Teilnehmern. Hauptstreitpunkt war nach Angaben beider Seiten erneut die Gewerkschaftsforderung nach kürzeren Arbeitszeiten. Verhandelt wird für rund 17 000 Beschäftigte der umsatzstarken Thüringer Metallbranche. In anderen Tarifbezirken steht in der kommenden Woche bereits die vierte Verhandlungsrunde an.