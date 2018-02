Metaller treten nun auch in Berlin in 24-Stunden-Warnstreik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Ringen um mehr Geld und Freizeit greift die IG Metall heute in Berlin zu einem neuen Mittel: Die Gewerkschaft ruft die Beschäftigten mehrerer großer Arbeitgeber zu einem 24-stündigen Warnstreik auf. Die Arbeit niederlegen sollen die Mitarbeiter im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde, bei BMW und beim Logistiker Schnellecke in Spandau, in den vier Standorten des Aufzugbauers Otis sowie bei den Verkehrstechnik-Unternehmen Thales und Siemens Mobility.

Der Berliner IG-Metall-Chef Klaus Abel kündigte eine "kraftvolle Demonstration mit einer sehr deutlichen Ansage in Richtung Arbeitgeber" an. Geplant sind Kundgebungen in Marienfelde und in Spandau.

Im laufenden Tarifkonflikt fordert die IG Metall bundesweit sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, bessere Teilzeit-Regelungen und Verhandlungen über gleiche Löhne und Arbeitszeiten in Ost und West.

Seit Mittwoch sind bundesweit Zehntausende Metaller im Ausstand. Vergangenes Wochenende hatten die Vertreter der IG Metall Baden-Württemberg und des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall die fünfte Verhandlungsrunde im laufenden Tarifkonflikt ergebnislos abgebrochen. Die IG Metall entschied daraufhin, 24-stündige Warnstreiks in bundesweit rund 275 Betrieben durchzuführen.