Gewerkschaft droht mit Warnstreiks in Busbetrieben

Schwerin (dpa/mv) - Nach der zweiten ergebnislosen Tarifrunde im Busverkehr Mecklenburg-Vorpommerns droht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks. Bereits in den nächsten Tagen könne es zu Arbeitsniederlegungen kommen, sagte Karl-Heinz Pliete von Verdi Nord am Freitag. Betroffen sein können alle öffentlichen regionalen Busverkehrsunternehmen im Land. Die nächste Verhandlungsrunde von Gewerkschaft und Arbeitgebern ist am 24. Januar in Rostock geplant.

Verdi fordert für die rund 1600 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe im Nordosten ein Gehaltsplus von 180 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Die Arbeitgeber haben nach Plietes Worten Lohnsteigerungen von 2,2 Prozent zum 1. Januar 2018, mindestens jedoch 75 Euro, sowie noch einmal 2,5 Prozent mehr ab dem 1. Januar 2019 angeboten.

Das sei zu wenig, sagte Pliete. "Die Beschäftigten des Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern liegen mit ihrem Lohn deutlich unter dem Niveau vergleichbarer Tarifgebiete." Mit den jetzigen Jahresentgelten steuerten Beschäftigte trotz Vollzeitstelle in die Altersarmut.