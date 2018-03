Warnstreiks in Rostock und Neubrandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Nach Warnstreiks in Schwerin und Plau am See sind im Tarifstreit des öffentlichen Diensts heute nun Beschäftigte in Rostock und Neubrandenburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Geplant sei ein ganztägiger Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einer zentralen Kundgebung (9.00 Uhr) vor dem Rathaus am Neuen Markt in Rostock auf, erklärte eine Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Kommunen und des Bundes, mindestens jedoch 200 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das bisher ab.

Neben Mitarbeitern der Rostocker Stadtverwaltung seien auch Beschäftigte des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und die zivilen Angehörigen der Bundeswehreinrichtungen in Rostock zum Warnstreik aufgerufen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Beschäftigten in Rostock für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Am Dienstag hatten Beschäftigte in Schwerin und Plau am See die Arbeit niedergelegt.