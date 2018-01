IG Metall-Warnstreik bei Werkö: Investitionen gestoppt?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königsee-Rottenbach (dpa/th) - Mitarbeiter des thüringischen Werkzeugherstellers Werkö haben sich am Mittwoch nach Angaben der IG Metall am Warnstreik beteiligt und ihre Arbeit niedergelegt. "Von der Frühschicht sind fast alle draußen, bei der Spätschicht ist kein einziger auf Arbeit gegangen", berichtete Betriebsratsvorsitzender Uwe Lippmann. "Die Produktion ruht", so der der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera, Matthias Beer.

Dieser Darstellung widersprach Werkö-Geschäftsführer Lars Grünhage. Die Produktion habe nicht komplett geruht. Allerdings habe die Arbeitsniederlegung gravierende Auswirkungen auf den Betrieb: Der 24-Stunden-Streik habe den Eigentümer und Investor in China dazu veranlasst, alle Investitionen zur Sicherung des Standorts zu stoppen, teilte Grünhage mit.

Es sei geplant gewesen, die vorhandenen Kapazitäten zu erweitern und etwa eine halbe Million Euro in neue Technik zu investieren, die bereits bestellt gewesen sei. Weiter seien Ersatzinvestitionen in die Standardfertigung von etwa 350 000 Euro sowie ein Neubau auf eigenen Flächen geplant gewesen. "Das sollte bestehende Arbeitsplätze sichern und bei guter wirtschaftlicher Lage neue Arbeitsplätze schaffen", erklärte Grünhage. Diese Vorhaben seien "aufgrund des überzogenen Streiks" gestoppt worden, da der Investor nicht wisse, wie es weitergehe.

Am Donnerstag soll nach Angaben der Gewerkschaft in 18 Metall- und Elektrobetrieben der vier Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen die Arbeit ruhen. Das kündigte Bezirkschef Jörg Köhlinger in Frankfurt an. Die Aktionen sollen nach seinen Angaben noch bis Freitag andauern. Von den Mitgliedern habe man weitere große Zustimmung erhalten.