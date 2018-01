Kunzmann beklagt Benachteiligung vieler Menschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wirtschaft im Land brummt, doch längst nicht jeder Beschäftigte in Baden-Württemberg profitiert von der guten Konjunktur. Das hat der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Martin Kunzmann, am Samstag auf der Bezirkskonferenz Baden-Württemberg in Stuttgart kritisiert. "An der Situation vieler Beschäftigter hat sich nichts verbessert", sagte er. "Für 40 Prozent der Beschäftigten hat sie sich sogar deutlich verschlechtert. Ihre realen Bruttolöhne sind niedriger als vor 20 Jahren." Der 61 Jahre alte IG-Metaller bleibt für weitere vier Jahre Landeschef des DGB. Der gebürtige Pforzheimer erhielt bei der Wahl 92 Ja-Stimmen - das waren 100 Prozent.

Bundesweit, aber auch im wohlhabenden Baden-Württemberg, sei die Zahl der Menschen in schwierigen Beschäftigungsverhältnissen rasant gestiegen. Vor allem Frauen seien betroffen, sie arbeiteten häufig unfreiwillig in Teilzeit, jede Vierte habe nur einen Minijob, sagte Kunzmann vor Delegierten der acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften.

In seiner Rede forderte er die Landesregierung auf, sich für gute Arbeit, mehr Tarifbindung und eine stärkere Mitbestimmung einzusetzen. Die Wirtschaft im Land stehe vor tiefgreifenden Umwälzungen. "Die Beschäftigten müssen fit gemacht werden für die neuen Aufgaben." Der DGB mache sich deshalb für einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung stark.

Immer wieder forderten Redner vor allem die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen, damit es für Arbeitnehmer mehr Verlässlichkeit bei der eigenen Lebensplanung gebe. Innenminister Thomas Strobl, der auch CDU-Landeschef und -Bundesvize ist, sagte, dass er die Anregungen des Gewerkschaftertreffens mit zu den Sondierungsverhandlungen nach Berlin nehmen werde. Strobl verhandelt für die Union den Bereich Wirtschaft.

Ob die Union auf die auch von Sondierungspartner SPD geforderte Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen eingehe für eine große Koalition, wollte Strobl nicht sagen. Es gebe auch in der Union Befürworter und Gegner, meinte er. Auf der DGB-Konferenz in Stuttgart gab es Forderungen, zunächst wenigstens im öffentlichen Dienst auf befristete Verträge zu verzichten.

"Wir haben uns vorgenommen, bis in einer Woche mit den gesamten Koalitionsverhandlungen fertig zu sein", sagte Strobl. Demnach soll es am Samstag oder Sonntag Ergebnisse geben. "Das ist das Ziel", sagte er.

In Baden-Württemberg vertritt der DGB die Interessen von rund 812 000 Gewerkschaftsmitgliedern. Auf der Bezirkskonferenz legten die Delegierten die politschen Ziele der kommenden vier Jahre fest, darunter die soziale Gestaltung des Strukturwandels im Land und mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung. Zur stellvertretenden DGB-Landesvorsitzenden wurde Gabriele Frenzer-Wolf (54) gewählt - mit 95,5 Prozent der Stimmen.