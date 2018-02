DGB wählt neuen Bezirkschef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen Anhalt will heute auf seiner Konferenz in Hannover den 57-jährigen Mehrdad Payandeh zum neuen Landeschef wählen. Der aus dem Iran stammende Gewerkschafter soll Nachfolger von Hartmut Tölle werden, der nach Jahren an der Spitze des Landesverbandes aus Altersgründen nicht mehr für den Chefposten kandidiert. Gegenkandidaten gibt es nicht.

Nach Auffassung Payandehs muss die öffentliche Infrastruktur in Niedersachsen schneller modernisiert werden als bisher. Das Vorhaben eines Niedersachsen-Fonds, um das Land zu modernisieren, sei ein guter Plan.

Bis zu seiner Flucht im Sommer 1985 lebte Payandeh im Iran, im August 1985 beantragte er dann in der Bundesrepublik politisches Asyl und wurde 1986 als politischer Flüchtling anerkannt. Seit 2010 leitete er die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik im DGB-Bundesvorstand. Payandeh ist verheiratet und hat zwei Söhne, die Familie lebt in Hannover.