DJV Thüringen: Europäische Datenschutzverordnung verhindern

Gotha (dpa/th) - Der Deutsche Journalistenverband (DJV) in Thüringen sorgt sich um den Quellenschutz in Europa. Die Übernahme der Europäischen Datenschutzgrundverordnung in deutsches Recht müsse verhindert werden, da diese den Schutz von Informanten aushebele, der den Medien bislang garantiert werde, stellte die Journalistenorganisation auf ihrem Verbandstag am Samstag in Gotha fest. In der jetzt vorliegenden Form werde sie Journalisten das Leben schwer beziehungsweise deren Arbeit unmöglich machen, erklärte Vorstandsvorsitzende Heidje Beutel.

Die Verordnung soll auf europäischer Ebene den Datenschutz in den Mitgliedsländern vereinheitlichen. In ihr wird unter anderem der Umgang privater Unternehmen und öffentlicher Stellen mit privaten Daten geregelt. Kritiker bemängeln unter anderem, dass die Verordnung den Herausforderungen an den Datenschutz etwa in sozialen Netzwerken nicht gerecht werde. Zudem befürchten sie, dass Geheimdienste leichter auf Daten zugreifen können. Der Thüringer DJV beschloss in einem Dringlichkeitsantrag, die Abgeordneten des Thüringer Landtags in einem offenen Brief dazu aufzufordern, die Übernahme der Verordnung zu verhindern.

In einer Podiumsdiskussion zum Erhalt der Medienvielfalt stellten sich Jochen Fasco (Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt), Johannes Fischer (Chefredakteur der Thüringer Allgemeine), Malte Krückels (Staatssekretär in der Thüringer Staatskanzlei) und Boris Lochthofen (Direktor des MDR Landesfunkhauses Thüringen) den Fragen der Journalisten. Dabei ging es unter anderem um die finanzielle und personelle Ausstattung von Redaktionen.

In den Vorstand der Journalistenorganisation wurde Katrin Kurth als Beisitzerin gewählt. Sie ist freie Journalistin beim Mitteldeutschen Rundfunk.