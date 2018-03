Erwerbstätigkeit in Hessen steigt auf Rekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die große Nachfrage bei Dienstleistern und auf dem Bau hat die Erwerbstätigkeit in Hessen auf einen Höchststand steigen lassen. Im vierten Quartal 2017 gingen 3,47 Millionen Menschen im Land einer Beschäftigung nach, 1,6 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das Plus resultiere maßgeblich von einem Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es handle sich um einen Erwerbstätigen-Rekord in einem vierten Quartal.

Vor allem die hessischen Dienstleister bauten weiter Personal auf. Hier wuchs die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,9 Prozent - das entspricht 49 810 Männern und Frauen. Im Baugewerbe erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl um 4280 Menschen (plus 2,3 Prozent). Den Daten liegen laut Landesamt vorläufige Berechnungen zugrunde. Erfasst werden alle Erwerbstätigen, unabhängig von der beruflichen Stellung. Maßgeblich für eine Zuordnung zu Hessen ist der Arbeits- und nicht der Wohnort.