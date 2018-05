Hoch am Arbeitsmarkt: Quote sinkt im Mai auf 7,7 Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Das Hoch am Arbeitsmarkt hält an: In Mecklenburg-Vorpommern waren im Mai 4100 Menschen weniger als im April arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien 63 200 Frauen und Männer erwerbslos, 4400 weniger als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 7,7 Prozent. "Wir haben nach wie vor eine hohe Arbeitskräftenachfrage", sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Die konjunkturelle Lage sei gut, ebenso die Stimmung in der Wirtschaft, wie Umfragen zeigten. Das Wachstum sei aber nicht mehr so stark wir im vergangenen Jahr. "Es wird nicht unbegrenzt so weiterlaufen", mahnte sie. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr so stark zurückgeht.