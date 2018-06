Arbeitsmarkt - Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Insgesamt 9600 Ausbildungsplätze sind Ende Mai in Schleswig-Holstein noch nicht besetzt gewesen - und damit 16 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dem stehen 7600 unversorgte Bewerber gegenüber, so dass es einen rechnerischen Überhang von aktuell rund 2000 freien Ausbildungsplätzen gibt, teilte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, am Dienstag in Kiel mit. Gemeinsam mit Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) appellierte sie an die Jugendlichen, sich noch vor den Sommerferien einen Ausbildungsplatz zu suchen - auch wenn nicht jeder seinen Traumberuf ergattern und Kompromisse eingehen müsse. Beide wandten sich ausdrücklich auch an Abiturienten, denn eine Berufsausbildung könne am Ende lukrativer sein als manches Studium.