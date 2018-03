Zahl der Beschäftigten wächst auf fast 1,6 Millionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Beschäftigten hat in Sachsen um rund 24 900 zugenommen. Fast zwei Drittel des Zuwachses wurde in den Städten Dresden, Chemnitz und Leipzig erreicht, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte. Nach den Zahlen von Mitte 2017 hatten 1 580 184 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsplatz im Freistaat, davon 3,8 Prozent mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Mit einem Anteil von 5,5 Prozent ausländischer Beschäftigter lag der Landkreis Görlitz an der Spitze, was durch die Nähe zu Polen erklärt wurde. Den geringsten Anteil verzeichnete der Landkreis Mittelsachsen mit 2,2 Prozent.