Nachfrage nach Arbeitskräften boomt

Hannover (dpa/lni) - Arbeitskräfte werden in Niedersachsen immer stärker nachgefragt. Auch im Land Bremen bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Die Bundesagentur für Arbeit, die heute die aktuellen Arbeitslosenzahlen vorlegt, erwartet bei der stabilen Konjunkturlage für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Der Bedarf der Firmen an neuen Mitarbeitern richte sich dabei nicht mehr nur an der starken Konjunktur aus, sondern auch etwa am anhaltenden Fachkräftebedarf. Im April lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 5,4 Prozent, im Bundesland Bremen waren es 10,1 Prozent.