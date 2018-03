Energie- und Wasserversorgung: Geringfügig mehr Beschäftigte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Beschäftigten in Sachsen-Anhalts Energie- und Wasserversorgung ist leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr arbeiteten 7718 Menschen in diesem Bereich, 15 mehr als 2016, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Gezählt wurden Beschäftigte in 125 Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern. Bei vielen Unternehmen handelt es sich um Stadtwerke, die mehrere Bereiche abdecken - etwa Elektrizitäts-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung. Mit rund 3000 Menschen war der Anteil der Beschäftigten im Bereich der Elektrizitätsversorgung am größten.