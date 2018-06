Ausländische Arbeitnehmer sorgen für Beschäftigungswachstum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen geht das Wachstum an Beschäftigung nach Angaben der Landesarbeitsagentur fast ausschließlich auf ausländische Arbeitnehmer zurück. Während die Zahl der beschäftigten Deutschen zwischen September 2016 und September 2017 nahezu stagnierte, kamen im gleichen Zeitraum rund 6860 ausländische Beschäftigte hinzu. Das sei ein Plus von 24,7 Prozent, teilte ein Sprecher der in Halle ansässigen Behörde mit. Damit waren im September 2017 im Freistaat rund 34 600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit ausländischen Pässen registriert. Die meisten kämen aus Osteuropa.